Cresce l’attenzione a Castelvetrano per l’iniziativa denominata “Gen Z Revolution”, annunciata per sabato 24 ottobre alle ore 15 nel Sistema delle piazze. L’appuntamento, che sembra rivolgersi principalmente a giovani e giovanissimi, ha suscitato preoccupazione tra cittadini e commercianti del centro storico, spingendo l’Amministrazione comunale a intervenire con una nota ufficiale. Il Comune fa sapere di seguire attentamente l’evolversi della situazione e di aver avviato, attraverso il Comando di Polizia Municipale, un confronto costante con le Forze dell’Ordine e il Commissariato di Polizia per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico. Al momento non vengono segnalati episodi di violenza legati all’iniziativa, ma l’Amministrazione ritiene necessario mantenere alta l’attenzione in vista dell’appuntamento di sabato.

Particolare attenzione viene rivolta alle famiglie. L’Amministrazione invita i genitori, soprattutto quelli dei ragazzi minorenni, a confrontarsi con i propri figli e a sensibilizzarli sull’importanza di partecipare responsabilmente a qualsiasi iniziativa pubblica, evitando comportamenti che possano avere conseguenze anche sul piano legale. Un appello viene indirizzato anche agli insegnanti, chiamati a contribuire, nell’ambito del proprio ruolo educativo, alla diffusione dei valori della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione democratica. La preoccupazione riguarda soprattutto il Sistema delle Piazze, uno dei principali luoghi di aggregazione cittadina, frequentato quotidianamente da famiglie, residenti e visitatori, oltre che sede di numerose attività commerciali.

Il Comune ricorda inoltre che proprio negli ultimi giorni sono state installate telecamere di videosorveglianza di nuova generazione nel Sistema delle piazze, lungo il corso e in altre strade del centro. Gli impianti, secondo l’Amministrazione, potranno contribuire alla prevenzione e all’eventuale accertamento di comportamenti illeciti. L’Amministrazione comunale sottolinea che l’obiettivo non è limitare la libertà di espressione, ma garantire che ogni eventuale manifestazione si svolga pacificamente, nel rispetto delle persone, delle attività commerciali e del patrimonio pubblico.