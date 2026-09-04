Le mete turistiche più rinomate della provincia di Trapani nel mirino delle Fiamme Gialle. I controlli estivi effettuati dagli agenti della Guardia di Finanza il 52% degli esercenti controllati è sono stati sanzionati per la mancata memorizzazione dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale e, in misura minore, per l’omesso pagamento del canone Rai Speciale. Nello specifico i controlli sono stati sia nelle ore mattutine che in quelle serali nei confronti degli operatori, verificando l’avvenuta installazione del registratore di cassa e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, nonché il rilascio dello scontrino elettronico.