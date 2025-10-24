Gaspare Mirrione S.p.A., azienda leader nella realizzazione di strutture e costruzioni in legno e arredi indoor/outdoor, è alla ricerca di Consulenti Tecnico-Commerciali per le zone di Trapani, Castelvetrano, Palermo e Acireale. La selezione è rivolta a Geometri, Architetti, Interior Designer, Ingegneri Civili, interessati a intraprendere un percorso stabile in ambito commerciale e progettuale. Le principali attività includono: Sviluppo soluzioni progettuali e disegni tecnici; Preventivi, sopralluoghi, trattative e affiancamento cliente

Requisiti: Diploma o laurea a indirizzo tecnico (Geometra, Architettura, Design, Ingegneria Civile); Buona padronanza di strumenti digitali e software di disegno tecnico; Spiccata attitudine alla vendita; Residenza (o disponibilità a spostarsi) nelle zone operative indicate; Patente B

L’azienda offre contratto a tempo determinato, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, formazione continua e percorso di crescita strutturato in ambiente dinamico e innovativo. Per entrare a far parte di una realtà in espansione, gli interessati possono inviare il proprio CV via e-mail a lavoraconnoi.mirrione@gmail.com