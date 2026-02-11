Dopo il significativo riscontro di critica e pubblico registrato in occasione dell’inaugurazione con Salvatore Ferlita, che il 5 febbraio scorso ha inaugurato la Galleria Letteraria 2026, dedicata quest’anno al tema “Ribellione, libertà, responsabilità”, con un’analisi inedita della Sicilia letteraria a partire dalle sue ultime pubblicazioni saggistiche, “Pirandello di sbieco” e “Agrigento di carta”, la rassegna culturale curata da Rosario M. Atria e Giuseppe I. Undari, prosegue mercoledì 12 febbraio, alle ore 18.00, con un secondo appuntamento di grande interesse, presso la Chiesa di San Domenico a Castelvetrano.

Protagonista dell’incontro sarà Eleonora Chiavetta, già docente di Lingua e traduzione inglese presso l’Università di Palermo, saggista e narratrice, che presenterà il volume di racconti “Musicamare” (Calibano Editore, 2024).

Un’opera in cui il mare si configura non solo come presenza scenica, ma come metafora profonda delle scelte, dei percorsi esistenziali e delle relazioni umane.

In questi racconti, il mare – nelle sue variazioni stagionali e negli umori dell’acqua – diventa un elemento narrativo che riflette stati d’animo, evoluzioni interiori e momenti decisivi nella vita dei personaggi, toccando temi come l’amore, l’amicizia, la perdita, la rinascita e il movimento, che sospinge verso la scoperta di sé e il cambiamento.

Un gradito ritorno a Castelvetrano per un’autrice che si è già fatta apprezzare dal pubblico cittadino grazie al suo primo volume di racconti, “Dodici”, anch’esso presentato in San Domenico alcuni anni addietro, nonché per l’affermazione nella sezione racconto del Premio Letterario “Selinunte”.

La rassegna, promossa dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, da UCIIM – Sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, dall’Akkademia Musicale e dall’Arcipretura di Castelvetrano, e patrocinata da vari club service e associazioni del territorio, si svolge sotto l’egida e con la co-organizzazione della Diocesi di Mazara del Vallo e della Città di Castelvetrano, che ne condividono pienamente l’impianto culturale, educativo e civile.

All’incontro del 12 febbraio interverranno S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, e il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, confermando l’impegno delle istituzioni civili e religiose a fianco delle iniziative che promuovono la cultura del dialogo.

A coordinare i lavori sarà Rosario M. Atria, presidente della Società Dante Alighieri, insieme a Giuseppe Ivan Undari, Arciprete di Castelvetrano.

Interverranno come relatori Anna Maria Agate, presidente dell’UCIIM Sezione di Castelvetrano e Vincenzo Giardina, presidente del Kiwanis Club Castelvetrano.

È prevista la proiezione di diaporami a tema, a cura di Castrenze Ezio Fiorenza, fotografo e videomaker, e di Carlo Pollaci, architetto che attualmente ricopre il ruolo di segretario dell’UIF – Unione Italiana Fotoamatori in Sicilia, mentre momenti musicali di alto pregio saranno offerti da Nicolò Ancona e Mariella Zancana dell’Akkademia Musicale.

Le letture saranno affidate a Francesco Caronna del Liceo Classico “Pantaleo”, Antonino Sammartano del Liceo Scientifico “Cipolla”, Giulio Tramonte del Liceo delle Scienze Umane “Gentile”.

La rassegna conferma dunque la sua caratterizzazione quale ponte tra scuola e comunità, rinsaldando l’impegno nel far dialogare il palcoscenico culturale con le nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.