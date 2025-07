Altro ospite d’eccezione a Un PENSIERO con gli autori, la rassegna letteraria che ogni estate si svolge nel giardino di PENSIERO CONTEMPORANEO, sede dell’associazione Selinunte Cunta e Canta che organizza l’evento. Questa sera è il turno di Gaetano Savatteri, giornalista, saggista, autore di romanzi gialli per Sellerio, dalle sue opere è tratta la nota serie televisiva ”Makari”, che presenta l’ultimo suo saggio La Sicilia non esiste. L’isola tra realtà e racconto, tra storia e leggenda (Zolfo Editore).

Savatteri dice che la Sicilia non esiste. O meglio, non è una sola. Di Sicilie ne esistono molte, forse troppe. C’è la Sicilia immaginaria dei romanzi e dei film, della musica e delle fotografie; poi c’è una Sicilia reale, ma anch’essa, a ben guardare, si rivela fatta di narrazioni, interpretazioni, stereotipi, versioni parziali. E ogni volta che sembra affiorare un’essenza stabile, una voce si alza per contraddirla.

Questo libro attraversa l’isola come spazio fisico e mentale, culturale e simbolico, per decostruirne l’immagine ufficiale e restituirla nella sua complessità: tra memorie, intuizioni e luoghi comuni, le voci raccolte compongono un mosaico frammentato. E proprio nella tensione tra realtà e racconto, tra storia e leggenda, emerge il volto più autentico: inquieto, cangiante, umano. Ogni certezza genera la sua smentita, ogni verità la sua contro-narrazione. Mafia e antimafia, cronaca e mito, letteratura e cinema, gastronomia e turismo diventano i campi in cui si gioca il confronto tra cliché e profondità, tra apparire ed essere.

Come un rebus a più soluzioni – tutte plausibili, tutte fallaci – questa terra si racconta e si tradisce, afferma la propria identità ma spesso la recita, si espone e si sottrae. In una continua oscillazione, fino a svanire. Al punto da poter dire, senza provocazione: la Sicilia, forse, non esiste.

Quaranta secoli di odissee, dominazioni, rivolte, colonne doriche, guerre puniche, cupole arabo-normanne, chiese barocche, inquisizioni, terremoti, vicerè, camice rosse, Cose Nostre, maxi-processi e politici corrotti finiscono sommersi dalla crema di ricotta. E a dialogare con lo scrittore di questi temi così appassionanti sarà il Prof. Rosario Atria. Tutto è pronto per l’inizio alle ore 21,15.

La manifestazione fa parte delle Rete dei Festival Letterari del Trapanese https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/article/festival-e-rassegne-2025/festival-2025 e ha il patrocinio del Parco Archeologico di Selinunte, del Comune di Castelvetrano (comune Città che Legge 2024-2026, qualifica assegnata dal Ministero della Cultura), ed è organizzata in collaborazione con la Rete Museale e Naturale Belicina

Giornalista e scrittore, Gaetano Savatteri è nato a Milano nel 1964. Cresciuto in Sicilia, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato con Zolfo Editore I ragazzi di Regalpetra (2023) e La Sicilia non esiste (2025). Con Melampo Mafia Capitale, insieme a Francesco Grignetti (2015). Per Laterza ha scritto tra gli altri: Non c’è più la Sicilia di una volta (2017) e Le Siciliane (2021). Per Sellerio è autore di numerosi romanzi, tra i quali si ricordano: Gli uomini che non si voltano (2006), La fabbrica delle stelle (2016), La congiura dei loquaci (2017), Il delitto di Kolimbetra (2018), Il lusso della giovinezza (2020), La Magna Via” (2024). Dalle sue opere è tratta la nota serie televisiva”Makari”. Ha diretto “Trame, festival di libri sulle mafie, alcune edizioni del Premio Pino Veneziano e attualmente è direttore artistico della rassegna “Una marina di libri”.

AUTORE. Redazione