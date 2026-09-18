“Futuro nazionale” del generale Roberto Vannacci mette bandiera anche a Campobello di Mazara. Sono tre i comitati costituenti che sono nati: il primo a maggio e poi, a seguire, gli altri due. Del primo risulta coordinatore Giuseppe Gabriele, del secondo Salvatore Indelicato e del terzo Giuseppe Stallone, ex sindaco della città. Il partito nato circa 4 mesi addietro ha fatto registrare già una crescita esponenziale in tutto il territorio italiano. Il coordinatore del primo comitato, Giuseppe Gabriele, è dipendente comunale e insieme a lui c’è un gruppo di amici col quale ha condiviso un percorso politico di destra. Stallone, invece, ha un trascorso nel Msi, Alleanza nazionale e, alle scorse elezioni comunali, era prossimo a una ricandidatura a sindaco, ma fece un passo indietro prima che si presentassero le liste. Salvatore Indelicato, infine, ha solo un’esperienza di politica come candidato al consiglio comunale, anni addietro, nelle file di Alleanza Nazionale (ma non venne eletto).