I carabinieri di Sciacca, assieme a quelli di Castelvetrano, hanno arrestato un 53enne di origini romene, residente a Marsala, ritenuto responsabile di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Per contrastare la raffica di furti di rame che nell’ultimo periodo si sono verificati nella Valle del Belìce, a cavallo tra le province di Agrigento e Trapani, i militari dell’Arma della compagnia di Sciacca hanno realizzato mirati servizi, anche con personale in abiti civili, lungo le principali strade provinciali. Lungo la provinciale 44, a Santa Margherita di Belìce, è stato notato un furgone sospetto con bordo delle persone. Intimato l’alt, il furgone e il suv che lo precedeva, sono scappati e hanno tentato anche di speronare una delle auto di servizio. L’autista del furgone ha poi perso il controllo del mezzo che è finito in un fosso ed è stato quindi bloccato. Gli uomini che erano sul suv, dopo aver urtato il guardrail, sono riusciti a scappare a piedi lungo le campagne circostanti.

Dalle successive verifiche, i carabinieri hanno accertato che il gruppo aveva rubato, da una cantina vinicola di Salaparuta, il suv, oltre 1500 litri di gasolio, cassette di vino, e attrezzatura varia. Il furgone utilizzato era stato invece rubato a Roccamena (Palermo). La refurtiva, per un valore complessivo di circa 35.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 53enne arrestato, su disposizione della procura di Sciacca, è stato inizialmente posto ai domiciliari. Il gip ha già convalidato e disposto misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

AUTORE. Redazione