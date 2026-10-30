Un furto è stato commesso all’interno dello stadio comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano. A denunciarlo è stata la società “Nuova Folgore Castelvetrano 2024” con un proprio post sulla Fanpage. Ignoti si sono introdotti nella struttura sportiva rubando l’intera fornitura da gara della squadra, alcune maglie da allenamento, una macchinetta del caffè e diversi palloni destinati alle attività sportive. «Un gesto vergognoso e inaccettabile, che colpisce al cuore una società che ogni giorno porta avanti il proprio progetto con enormi sacrifici, impegno e passione», scrivono sulla Fanpage. «Si tratta di una grave mancanza di rispetto nei confronti di chi dedica tempo, energie e risorse per garantire alla città una realtà calcistica che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale dell’intera comunità», aggiungono nel post.