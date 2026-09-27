Due “visite” nel giro di pochissimi giorni. Di notte, all’interno del cimitero comunale di Salaparuta. A compiere i due furti sono stati ignoti che si sono introdotti nel luogo sacro dove riposano le salme dei salitani. L’obiettivo era quello di rubare tutti gli oggetti di rame e bronzo. Vasi, statue e, in una cappella in particolare, è stato asportato anche lo sportello di una piccola nicchia. Alcune tombe sono state danneggiate proprio perché, per portare via i vasi, hanno scardinato i ganci alle lastre di marmo. Il sindaco Michele Saitta si è detto «addolorato» per quanto è successo e ha denunciato i due fatti ai carabinieri. Il primo cittadino ha dato disposizioni all’ufficio tecnico di effettuare una perizia per l’installazione di un sistema di video sorveglianza in alcuni punti strategici del cimitero.
AUTORE. Redazione