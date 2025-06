Un segno di rispetto, di riconoscenza e di vicinanza alla famiglia di Mary Bonanno. Hanno deciso così chi guida i punti vendita Super Conad di viale dei templi e Conad di via Giovanni Gentile e anche i dipendenti della Lidl di Castelvetrano, che domani (sabato 14 giugno), dalle ore 10 alle 11, hanno deciso di tenere chiuso il punto vendita di contrada Strasatto a Castelvetrano nel rispetto del lutto cittadino proclamato dal sindaco. Per la Lidl, nonostante il punto vendita faccia parte di una catena europea di supermercati di origine tedesca, i dipendenti – quasi tutti di Castelvetrano – hanno informato i vertici aziendali dell’ordinanza sindacale e così è stato deciso di sospendere la vendita per l’ora in cui saranno celebrati i funerali di Mary Bonanno nella parrocchia Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano. Anche i dipendenti Conad hanno scelto di chiudere le porte per un’ora. «Così vogliamo onorare anche noi la memoria di Mary uccisa in maniera così violenta dal marito» è stato lo stesso pensiero di tutti i dipendenti dei due punti vendita Conad e del punto vendita Lild di contrada Strasatto.

AUTORE. Redazione