Ore 18,08: fumata bianca. È stato eletto il nuovo Pontefice, votato da 89 dei 133 cardinali elettori riuniti in Conclave. Il voto è arrivato al secondo giorno di elezioni. La prima fumata di oggi (giovedì 8 maggio) era arrivata intorno alle 11,50, ed è stata di nuovo nera. Dopo il voto di ieri, i 133 cardinali sono rientrati in Sistina stamattina verso le 9,30: ma nei due scrutini evidentemente non è stata raggiunta la maggioranza di 89 preferenze necessarie all’elezione del nuovo Pontefice. Il voto è ripreso intorno alle 16,30 di oggi (giovedì 8 maggio) col terzo scrutinio. Alle ore 18,08 la fumata bianca e la gioia di tutto il popolo di Dio presente in piazza San Pietro. Si attende ora l’annuncio del nome del nuovo Papa da parte del cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla loggia delle benedizioni della Basilica Vaticana.

AUTORE. Redazione