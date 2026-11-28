Non si sarebbe fermato all’alt dei Carabinieri e, dopo un tentativo di fuga a bordo di uno scooter, avrebbe aggredito uno dei militari con calci e pugni. È accaduto a Campobello di Mazara, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane del posto di 22 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante un servizio di controllo del territorio il giovane, alla vista della pattuglia, avrebbe improvvisamente invertito il senso di marcia, dandosi alla fuga. Raggiunto e fermato nei pressi della propria abitazione, durante le operazioni di identificazione il 22enne si sarebbe scagliato contro il capo equipaggio con calci e pugni, mentre la madre, sopraggiunta nel frattempo, avrebbe aggredito l’altro militare.

Entrambi i carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario, riportando lesioni giudicate guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Campobello di Mazara, con il contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.