Il nuovo servizio di mining gratuito di FTMining consente ai detentori di BTC, ETH e DOGE di guadagnare facilmente un reddito passivo senza la necessità di costose attrezzature o competenze tecniche.

Con la diffusione globale delle criptovalute, sempre più investitori stanno iniziando a interessarsi a come ottenere un reddito passivo stabile senza la necessità di attrezzature costose o competenze specialistiche.

Recentemente, la piattaforma britannica di cloud computing FTMining ha lanciato ufficialmente un nuovo servizio di ‘mining in cloud gratuito’, rivolto in particolare ai detentori di criptovalute principali come BTC, ETH,XRP e DOGE, offrendo agli utenti una nuova opportunità di partecipare al mining senza alcuna barriera d’ingresso.

Allo stesso tempo, FTMining ha anche lanciato una nuova applicazione mobile, che consente agli utenti di gestire le proprie attività di mining in qualsiasi momento e ovunque, realizzando davvero l’‘era del mining mobile’.

Mining di criptovalute sempre e ovunque con il servizio di cloud mining di FTMining

Questa nuova applicazione mobile offre un’interfaccia intuitiva che consente agli utenti di monitorare facilmente i contratti di mining, tracciare i guadagni giornalieri e gestire i propri investimenti.

Sicurezza migliorata

L’applicazione utilizza tecnologie di sicurezza di alto livello di McAfee® e Cloudflare®, garantendo che i tuoi asset digitali siano protetti ovunque ti trovi.

Ricompense immediate

I nuovi utenti che si registrano tramite l’applicazione riceveranno immediatamente un bonus di registrazione compreso tra 15 e 100 dollari, oltre a una ricompensa giornaliera di 0,75 dollari per l’accesso.

Ampia scelta di contratti

Dai contratti giornalieri a partire da 15 dollari fino agli investimenti a lungo termine, gli utenti possono scegliere tra diversi piani di mining per soddisfare vari budget e obiettivi.

Affidabilità 24/7

Grazie a una disponibilità del 100% e al supporto tecnico continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questa applicazione mobile garantisce un’attività di mining senza interruzioni.

Questo nuovo meccanismo di mining gratuito è un programma di ricompensa in potenza di calcolo progettato specificamente per i detentori di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Gli utenti non hanno bisogno di hardware di mining né di configurazioni complesse: è sufficiente registrarsi per ottenere potenza di calcolo gratuita.

Come iniziare il tuo percorso nel cloud mining con FTMining

Passo 1: Scegli FTMining come tuo fornitore di servizi

Il processo di mining di FTMining è semplice e trasparente: è sufficiente un piccolo deposito per iniziare. La piattaforma offre rendimenti giornalieri dai contratti di mining e metodi di pagamento flessibili, permettendo a chiunque di partecipare facilmente.

Passo 2: Registrare un account

Visita il sito ufficiale di FTMining: ftmining.com

Inserisci il tuo indirizzo email per creare un account; dopo aver effettuato l’accesso, potrai accedere al pannello di controllo e iniziare subito a minare.

Passo 3: Acquistare un contratto di mining

FTMining offre diverse opzioni di contratto per soddisfare differenti budget e obiettivi. Gli utenti possono scegliere tra le seguenti opzioni:

Contratto base: 100 dollari – 2 giorni – rendimento totale di 108 dollari

Contratto stabile: 1.080 dollari – 10 giorni – rendimento totale di 1.236 dollari

Contratto professionale: 10.000 dollari – 25 giorni – rendimento totale di 14.250 dollari

Contratto avanzato: 50.000 dollari – 30 giorni – rendimento totale di 77.000 dollari

(Per maggiori dettagli sui contratti, visita il sito ufficiale.)

Una volta completato l’ordine, i tuoi guadagni verranno accreditati automaticamente sul tuo account entro 24 ore. Quando il saldo del tuo account raggiunge i 100 dollari, puoi scegliere di prelevarli nel tuo portafoglio personale oppure reinvestirli per ottenere maggiori profitti.

Informazioni su FTMining

FTMining è una piattaforma di mining di criptovalute in cloud autorizzata nel Regno Unito. Fondata nel 2021 e con sede nel Regno Unito, l’azienda si impegna a fornire soluzioni di mining di criptovalute efficienti ed economiche, sfruttando hardware avanzato, algoritmi intelligenti e infrastrutture cloud.

FTMining conta oltre 6 milioni di utenti in più di 180 paesi e regioni in tutto il mondo, offrendo servizi di mining di criptovalute pratici e scalabili a livello globale.

Ora puoi visitare il sito web di FTMining per consultare o scaricare l’applicazione. Questa nuova app mobile ti consente di gestire i tuoi investimenti in criptovalute in modo più semplice e sicuro che mai.

🌐 Sito ufficiale: https://ftmining.com

📱 Download dell’app: https://ftmining.com/xml/index.html#/app

📧 Email del servizio clienti: info@ftmining.com