Nella giornata della donna – l’8 marzo scorso – nell’ambito della rassegna “Il bello di Sicilia 3”, concerto di Francesca Alotta che ha interpretato un repertorio ricco di Mia Martini. Nota al grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo 1992, insieme ad Aleandro Baldi, con il brano “Non amarmi”, Francesca Alotta ha passato in rassegna i grandi successi della Martini: “Minuetto”, “Almeno tu nell’universo”, “Gli uomini non cambiano”, “Donna”, “E non finisce mica il cielo”, “Piccolo uomo”. Sul palco la Alotta ha, inoltre, interpretato alcune canzoni del suo nuovo album e parlato al pubblico anche del suo nuovo romanzo “Vastàsa, storie di donne ribelli (compresa la mia)”.

L’associazione “Yalla” ha coordinato l’iniziativa “La Mimosa” di contorno al concerto. Sul palco i rappresentanti dell’associazione hanno espresso riflessioni e mostrato, con cartelloni e foto pagine di vita dedicate ad alcune donne del territorio. Nell’iniziativa sono stati coinvolti: Age, Avis, Cif, Uciim, Fidapa, Azione Cattolica, Lions club di Mazara del Vallo, Consorzio Hera e Sportello antiviolenza Co.Tu.Le.Vi..