Forza Italia, alla fine, ha deciso: simbolo e partito andranno con Giovanni Lentini candidato sindaco. «Pensiamo che sia Lentini il candidato giusto alla carica di sindaco – c’è scritto in una nota del partito – esperienza politica, conoscitore della macchina burocratica comunale, professionista stimato e competente sono gli ingredienti che servono alla città di Castelvetrano per ripartire e realizzare un progetto politico amministrativo all’interno della coalizione di centro destra di governo regionale e nazionale, in grado di assicurare sviluppo, prosperità e credibilità ad una comunità che deve lasciarsi definitivamente alle spalle momenti opachi e negativi, nel solco della più assoluta legalità». Con Forza Italia sono così due i partiti di centro destra schierati con Lentini: c’è anche l’Mpa, mentre Democrazia Cristiana non presenterà nessuna lista e Fratelli d’Italia è oramai quasi certo che correrà da sola con Salvatore Stuppia candidato, aggregando forse qualche lista civica.