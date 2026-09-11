Improvvise raffiche di vento forte si sono abbattute, ieri sera, sul lungomare San Vito a Mazara del Vallo (Trapani) dove è stato necessario annullare lo spettacolo nell’ambito della rassegna ‘Tesori in blu’. Le forti raffiche sono durate pochi minuti ma hanno fatto crollare il maxi schermo che era posizionato sul palco. All’evento si sarebbe dovuta esibire la dj Giorgia Mos ma tutto è stato annullato. Altre forti raffiche di vento sono state registrate anche sul lungomare di Petrosino.