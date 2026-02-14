Trentasette interventi in poco più di 12 ore. È l’attività che i Vigili del fuoco hanno svolto in una sola notte in provincia di Trapani, dalla sera di giovedì 12 a ieri mattina, venerdì 13 febbraio. Gli interventi hanno riguardato alberi pericolanti su sede stradale, lamiere e pali pericolanti, dovuti, soprattutto, al forte vento che si è abbattuto in provincia di Trapani, insieme a intense piogge. Gli interventi si sono concentrati, soprattutto, nel territorio di Alcamo e Trapani. In supporto, per la notte di giovedì è pure intervenuta a supporto una squadra proveniente dal Comando di Enna. All’organico in servizio, nella giornata di ieri il Comando provinciale è stato rafforzato con altre 10 unità.