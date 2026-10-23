Una terza scossa di terremoto, nettamente più forte delle due precedenti, è stata avvertita alle 12.19 in Sicilia, da Palermo a Catania fino alle isole Eolie. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 5.0 con epicentro nel Tirreno meridionale a nod-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone. La prima scossa, nel Tirreno meridionale, registrata dall’Ingv, si è verificata alle 10.02 (magnitudo 3.9). Poi le successive alle 11.04 (magnitudo 3.3), alle 11.51 (magnitudo 4.3), alle 11.56 (magnitudo 3.6) e l’ultima alle 12.19 di magnitudo 5.