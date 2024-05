Una forte esplosione si è avvertita questa sera, verso le ore 22:45, in gran parte della citta di Castelvetrano. Il boato è stato causato da una defragazione avvenuta nella zona Palma, in Via Cappello. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e due ambulanze. L’area è stata transennata ed interdetta al traffico fino a tarda notte per consentire le indagini sull’accaduto.

Molto evidenti i danni causati dalla deflagrazione. In frantumi la porta d’ingresso di un’abitazione e le finestre dell’immobile di fronte. Fortunatamente non risultano feriti. Seguiranno aggiornamenti…







AUTORE. Redazione