A un tifoso marsalese è stato applicato il Daspo di due anni da parte del questore di Trapani. Il tifoso, lo scorso 28 settembre, in occasione del match Folgore-Marsala 1912, valevole per il campionato di Eccellenza Sicilia, girone A, stava entrando allo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano con un tirapugni in metallo con manico di legno e lama di coltello a scomparsa. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato a controllare il tifoso che nascondeva il tirapugni nella biancheria intima. Il provvedimento è stato adottato a seguito di istruttoria a cura della Divisione Anticrimine su attività d’iniziativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano

AUTORE. Redazione