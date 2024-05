Fiori davanti la porta, segno emblematico di un attentato intimidatorio. E poi l’ordigno esplosivo posizionato nel gabbia scala della casa che, per fortuna, non ha provocato morti. Sono questi gli ulteriori elementi nell’indagine condotta dai carabinieri su quanto successo ieri sera in via Villa Cappello a Castelvetrano. Intorno alle 23,30 un forte boato è stato avvertito in tutto il quartiere. I vetri di porte e finestre di alcune case sono andate distrutte. Nella casa dove è stato posizionato l’esplosivo vive un pregiudicato, ma l’ingresso è comune anche ad un altro appartamento. I militari dell’Arma dovranno ora capire chi è entrato all’interno dell’abitazione e, soprattutto quando (visto che la casa è abitata), per posizionare l’esplosivo.

AUTORE. Redazione