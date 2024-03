Si è svolta venerdì 8 marzo 2024 la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2024, competizione promossa dall’A.I.P.M., Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”, giunta alla quattordicesima edizione. Il 2° Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, individuato come Scuola Polo già da diversi anni, ha ospitato ben 399 alunni, sia della scuola primaria che della secondaria di I e II grado, appartenenti a Scuole delle province di Trapani e di Agrigento.

Gli alunni, provenienti dai vari Istituti, sono risultati finalisti a seguito di due fasi disputate in precedenza, cioè la qualificazione e la finale d’istituto, svolte in ciascuna scuola di appartenenza; i vincitori di questa terza fase provinciale accederanno alla finale nazionale, che si svolgerà il 19 marzo 2024.

L’insegnante Anna Maria La Rocca, che da diversi anni coordina le attività collegate alle varie fasi dei Giochi Matematici, ha guidato gli alunni in questo importante percorso formativo, vissuto all’insegna del gioco e della sana competizione, che è proprio l’obiettivo primario che si prefigge l’Associazione Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”, cioè la divulgazione della matematica in un contesto divertente e con strategie didattiche innovative, tali da ravvivare l’interesse e la curiosità verso la disciplina e attivare processi di pensiero significativi.

I quesiti, ispirati a modelli logico-matematici e a tecniche di problem solving, hanno previsto risposte a scelta multipla o aperta, con un tempo a disposizione diverso a seconda della categoria di appartenenza. La Dirigente Scolastica, Maria Luisa Simanella, ha sottolineato l’importanza dell’attività, in cui allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà, in uno spirito di sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e non solo.

L’iniziativa, vissuta con entusiasmo da parte di tutti i ragazzi, si è rivelata una grande occasione di crescita, di confronto e di valorizzazione delle eccellenze.

Angela Scirè

