Da materiale di scarto a possibile risorsa per applicazioni innovative. Per le minuscole spine del fico d’India si apre la frontiera del riutilizzo. È questa la prospettiva che emerge da uno studio coordinato dall’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Icb), che ha analizzato per la prima volta in modo approfondito i glochidi del fico d’India, le minuscole spine uncinate presenti sulla superficie del frutto di Opuntia ficus-indica. Durante le operazioni di spazzolatura effettuate prima della commercializzazione, questi vengono rimossi generando una biomassa residuale finora poco considerata dal punto di vista scientifico. Attraverso analisi morfologiche effettuate mediante microscopia elettronica a scansione, il team di ricerca ha osservato che i glochidi sono strutture coniche lunghe circa 1,5 millimetri, caratterizzate da uncini e microsolchi superficiali che ne favoriscono l’ancoraggio e contribuiscono alla funzione difensiva della pianta.

Il cuore della ricerca riguarda però la composizione chimica di questa matrice vegetale. Attraverso tecniche di indagine cromatografiche e spettrometriche sono stati identificati diciotto piccole molecole bioattive appartenenti prevalentemente alla famiglia dei flavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti. Lo studio ha inoltre evidenziato un’attività antibatterica selettiva nei confronti di alcuni ceppi di Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus. «Questi risultati mostrano che i glochidi non sono costituiti soltanto da materiale strutturale, ma contengono un insieme diversificato di metaboliti vegetali potenzialmente interessanti per applicazioni innovative», spiega Laura Siracusa, ricercatrice del Cnr-Icb. «La presenza di composti bioattivi e l’attività antibatterica osservata suggeriscono nuove opportunità per la valorizzazione di un sottoprodotto agroalimentare nell’ottica dell’economia circolare», aggiunge Laura Siracusa.