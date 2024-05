Venerdì mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina “IO ESISTO” presso i giardini del Vanico di Castelvetrano. Un simbolo per la sensibilizzazione ed il riconoscimento della fibromialgia e del dolore cronico.

L’iniziativa è stata promossa dal Centro Riabilitazione Vanico, il Comune di Castelvetrano e l’associazione ALGEA SICILIA. La panchina viola è stata installata nello spazio più visibile dei giardini per simboleggiare la grande attenzione nei confronti di tutte le persone che soffrono di questa malattia che nonostante sia altamente invalidante ancora non risulta riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale.

Era presente Ines Sutera, presidente ALGEA Sicilia. Una donna che da circa 30 anni soffre di questa patologia e rappresenta migliaia di fibromialgici siciliani. Come ha ricordato anche la Dott.ssa Valentina Li Causi, Medico Fisiatra e titolare del VANICO, sono numerosi i casi diagnosticati e trattati presso la nota struttura di Castelvetrano. Una particolare attenzione, verso questi pazienti spesso “invisibili” iniziata oltre 20 anni fa dal On. Prof. Vito Li Causi, fondatore del Vanico. Oggi l’attenzione continua anche con il supporto della Casa di Cura VITTORIA, centro di eccellenza in tutta la Sicilia.

Per il Comune di Castelvetrano erano presenti il sindaco Enzo Alfano ed il Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano che hanno rappresentato la massima disponibilità nella promozione dei diritti di chi soffre di questa patologia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.associazionealgeasicilia.it

