Una festa per la gioia dei bambini, di tutti i bambini. Anche chi lotta contro un male. E’ questo lo spirito della festa “Uno per Tutti, Tutti per Uno” organizzata presso un’abitazione privata a Triscina di Selinunte lo scorso 28 giugno. Una festa che segna la fine della scuola e l’inizio della stagione estiva. Trentacinque bambini che hanno vissuto momenti di sincera allegria e gioia. Un momento di condivisione per famiglie con bambini piccoli. Un’occasione per trasmettere la propria vicinanza agli ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “Civico di Cristina e Benfratelli” a Palermo.

Lo spazio per la festa è stato condiviso da Francesca Monte e Dario Pellicane, una coppia di Castelvetrano che più volte si è fatta promotrice di iniziative del genere. L’organizzazione è stata condivisa con la Proloco Castelvetrano Triscina presieduta da Jessica Romano. Hanno preso parte alla festa anche il sindaco Giovanni Lentini e Don Pietro Pisciotta.

Durante la serata sono state raccolte delle somme per il reparto diretto dal Dott. Paolo D’Angelo beni di prima necessità per le famiglie che vivono questo percorso difficile. Microonde, pesapersone, accessori per la cucina, alimentari di vario genere e detersivi. Una donazione che raccoglie la richiesta dello stesso reparto.

L’evento è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di alcune attività locali: Animazione Divertiamoci Insieme, Casa Leader, Bar Giancontieri, Panificio Termini, Panificio Lo Bello di Liliana Sillitto, Laboratorio Bruno Pace, Zancana Bibite, Augello Bioagriturismo, Baglio Trinità. Tutti hanno contribuito affinché venisse lasciato un segno tangibile oltre ad un momento di svago per le famiglie.

AUTORE. Redazione