Sabato e domenica due giorni di “Open Day” per gli screening oncologici, con mammografie, Pap test / HPV test e domenica anche vaccinazioni HPV. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, scende in campo con il Dipartimento di Prevenzione prevedendo per domani, sabato 7, e domenica 8 marzo, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, due giorni di screening con mammografie e in diversi centri della provincia. Inoltre, verranno anche distribuiti dei #kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci alla popolazione target dello screening colon-retto (uomini e donne dai 50 ai 69 anni), con indicazioni per la corretta esecuzione e riconsegna. Domenica prevista anche la vaccinazione gratuita contro l’infezione da papilloma virus.

L’accesso alle prestazioni di screening avverrà tramite prenotazione al Numero Verde gratuito 800-152233 e il servizio è stato organizzato dal “Centro Gestionale Screening” del Dipartimento di Prevenzione.

Nei consultori familiari della provincia:

– Alcamo – Via Madonna del Riposo 151/B

– Trapani 1 – Via Marino Torre, 216

– Mazara del Vallo – Via Furia Tranquillina, 1

– Valderice – Valderice – Contrada Cavalieri

– Marsala Bosco – Via Trapani, 346

– Castelvetrano – Ospedale Castelvetrano, 4° piano

– Cittadella della Salute – Palazzo Carrubbo

saranno assicurati gli screening Pap Test / HPV Test per donne dai 25 ai 64 anni d’età.

Nei reparti di Radiologia di:

– Ospedale Alcamo

– Ospedale Castelvetrano

– Ospedale Trapani

– Ospedale Marsala

– Ospedale Mazara del Vallo

– Cittadella della Salute – palazzo Verde (nella foto)

verranno assicurate le mammografie di screening per donne dai 50 ai 69 anni d’età.

Attraverso questa attività l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani intende incrementare la copertura degli screening cervicale, mammografico e colon-retto, recuperando gli utenti “non responder”.

Domenica la vaccinazione HPV, a cura dell’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia, verrà offerta in maniera gratuita e senza prescrizione medica. Tutte le donne dagli 11 anni compiuti fino ai 45 anni e gli uomini dagli 11 anni compiuti ai 26 anni, potranno recarsi nei seguenti centri vaccinali distrettuali dalle 9,00 alle 13,00:

Marsala: piazza Marconi n. 1

Mazara del Vallo: via Furia Tranquillina n. 1

Castelvetrano: piazza Martiri d’Ungheria n. 1

Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa n.1

Sempre dalle 09.00 alle 13.00 la vaccinazione contro il papilloma virus sarà disponibile anche a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele e a Castellammare del Golfo in corso Bernardo Mattarella dove saranno presenti i camper con il personale dell’ASP, mentre ad Alcamo ci sarà una postazione al Centro congressi Marconi.