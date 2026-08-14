In occasione del Ferragosto, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini rivolge un appello a cittadini e villeggianti affinché le giornate di festa possano svolgersi nel segno del divertimento, della sicurezza, del rispetto dell’ambiente e della civile convivenza.

Si ricorda che, come previsto dal D.D.G. n. 476 dell’1 giugno 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sulle spiagge e presso le strutture balneari sono vietati l’accensione di fuochi, il campeggio, il bivacco e il pernottamento. Pertanto, sulle spiagge di Marinella e Triscina di Selinunte non è consentito accendere falò, montare tende, dormire o bivaccare, né accatastare legna in previsione dell’accensione di fuochi.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a rispettare queste disposizioni e a collaborare per garantire il decoro e la sicurezza del territorio, nel rispetto anche del lavoro di quanti, durante le giornate di maggiore affluenza, saranno impegnati nei servizi di pulizia, controllo e sicurezza.

Saranno presenti sul territorio le Forze dell’Ordine — Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto — e saranno inoltre operative due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nelle attività di controllo e prevenzione. Eventuali violazioni saranno perseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con sanzioni che, a seconda dei casi, possono arrivare fino a 10.000 euro. Si ricorda, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza n. 36 dell’8 luglio 2026, anche nella notte di Ferragosto l’emissione di musica sarà consentita fino alle ore 2:00.