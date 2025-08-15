Scene di autentico terrore quelle vissute, ieri sera, a Marsala nei pressi della spiaggia di via dello Sbocco. La notte di Ferragosto, di solito dedicata a cibo, balli, divertimento e bagno di mezzanotte, per un gruppo di marsalesi si è trasformata in una notte di botte e feriti. Il bilancio è di tre persone ferite. Centinaia di persone che si trovavano a mare si sono ritrovate in mezzo a una violenta lite tra un gruppo di marsalesi e un gruppo di stranieri, tunisini secondo alcuni testimoni. Sul posto sono arrivati poliziotti, e carabinieri e tre ambulanze che hanno soccorso i tre feriti.