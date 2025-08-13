Niente falò e niente bivacchi in spiaggia a Tre Fontane. Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di fare fuochi, di montare tende e di bivaccare sull’arenile della frazione per la notte di Ferragosto. L’ordinanza, valida anche per Torretta Granitola, segue le linee di divieto già imposte dal decreto dell’Assessorato regionale al territorio e ambiente. Il documento a firma del sindaco vieta, tra il 13 e il 18 agosto 2025, il trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all’accensione di fuochi. «Chiediamo, dunque, la collaborazione di tutti voi, nel rispetto anche di chi, in queste giornate, tra mille difficoltà e con dedizione, sarà impegnato per garantire pulizia, decoro, ordine e sicurezza nelle nostre vie, nelle nostre piazze e nel nostro litorale», ha detto il sindaco tramite il suo profilo Facebook. Chi non rispetterà i divieti può incorrere in una multa che, a secondo i casi, può arrivare a 10 mila euro. Per la notte di Ferragosto, in via eccezionale, sarà consentito l’emissione di musica sino alle 3,30 del mattino.