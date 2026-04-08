A Castelvetrano, doppio appuntamento dedicato ai canti tradizionali siciliani con il duo siculo-toscano Femina Ridens, formato da Francesca Messina (voce, chitarre) e Massimiliano Lo Sardo (elettronica, strumenti antichi e tradizionali). Si parte oggi, mercoledì 8 aprile, con il “Laboratorio di canto antico siciliano”, un incontro pensato per donne con buona intonazione che desiderano approfondire i canti della tradizione. Un’esperienza corale, senza spartiti, basata sull’ascolto e sulla trasmissione orale, alla ricerca di un legame autentico con la terra e la memoria. Il laboratorio, sostenuto dalla Proloco di Selinunte, si propone come un “cerchio di voci” in cui il canto diventa strumento di connessione e consapevolezza.

Il percorso prosegue domenica 12 aprile al Teatro Selinus con il concerto “Canti Siciliani”. Uno spettacolo che unisce musica, narrazione e immagini, restituendo una Sicilia sospesa tra radici e visioni contemporanee. Ingresso libero.

Il concerto si sviluppa come una sequenza di quadri sonori più che di canzoni, adattandosi allo spazio e al contesto, trasformando ogni luogo in un paesaggio d’ascolto. IL PHONO TALE: UN LIBRO DA ASCOLTARE, UN DISCO DA SFOGLIARE. L’album inaugura anche un nuovo formato editoriale ideato da Femina Ridens: il Phono Tale, un libro illustrato che raccoglie testi dei brani, racconti, fonti storiche, illustrazioni originali e un codice per il download e lo streaming dell’album. Un oggetto da leggere, guardare e ascoltare, pensato come alternativa sostenibile al supporto discografico tradizionale.