C’è anche il talento di Federica Foscari nel nuovo progetto discografico di Edoardo Bennato. La cantante castelvetranese ha annunciato con entusiasmo la propria partecipazione a “Ogni Settimana”, il nuovo singolo del cantautore di Bagnoli (Napoli) pubblicato sulle principali piattaforme digitali.

A renderlo noto è stata la stessa Federica attraverso un messaggio condiviso sui social, nel quale ha espresso tutta la propria emozione per questa importante collaborazione: «È mio grandissimo onore aver preso parte a “Ogni Settimana”, singolo di Edoardo Bennato. Tutti i cori e le armonie che sentite nel pezzo sono le mie».

Un contributo significativo, dunque, quello dell’artista castelvetranese, che ha curato l’esecuzione dei cori e delle armonizzazioni vocali presenti nel brano, affiancando uno dei nomi più rappresentativi della musica italiana. Per Federica Foscari si tratta di un’ulteriore esperienza di prestigio all’interno del panorama musicale nazionale, confermando un percorso artistico che negli anni l’ha portata a collaborare con importanti professionisti del settore. Il nuovo singolo “Ogni Settimana” è disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di streaming musicale.