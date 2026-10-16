C’è anche un talento di Castelvetrano nel nuovo album di Giorgia. Federica Foscari (in arte LaFèz) firma “Fatti così”, uno dei brani contenuti in “G+1”, il nuovo progetto discografico della cantante romana, disponibile da oggi, venerdì 16 ottobre. Ha scritto il testo insieme al collega Mameli, pseudonimo di Mario Castiglione. Un traguardo importante per Federica, che vede una propria composizione interpretata da una delle voci più apprezzate della musica italiana. Una soddisfazione ancora più grande perché il brano è stato scelto personalmente da Giorgia, dopo un incontro che la giovane autrice ricorda con particolare emozione.

La storia di questa collaborazione nasce durante una sessione di scrittura organizzata da Sony Music Publishing, nell’ambito di un percorso di conoscenza professionale tra Federica e la casa editrice musicale. Proprio in quell’occasione viene composta “Fatti così”, una canzone destinata a conquistare l’attenzione della cantante. Il brano arriva a Giorgia, che ne rimane particolarmente colpita. Successivamente le due artiste hanno anche l’opportunità di incontrarsi.

«È stata meravigliosa. Mi ha detto che la canzone era bellissima», racconta Federica, ricordando l’emozione di conoscere personalmente l’interprete che avrebbe dato voce alla sua composizione. Giorgia decide così di incidere “Fatti così” e inserirla nel nuovo album, trasformando quella sessione di scrittura in un’importante occasione professionale per la giovane castelvetranese. Dietro questo risultato c’è un percorso costruito negli anni, fatto di incontri, collaborazioni e crescita artistica.

Una figura determinante nella carriera di Federica è stata quella di Andrea Mariano, in arte ANDRO, musicista e produttore legato alla storia dei Negramaro, che per primo ha creduto nelle sue capacità proponendole un contratto editoriale attraverso la società Waveform Music. Un rapporto professionale che nel tempo si è trasformato anche in un legame di fiducia e stima reciproca. Federica considera ANDRO un vero mentore, una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione e nella costruzione del suo percorso musicale.

Dopo circa due anni di collaborazione è arrivato l’interesse di Sony Music Publishing. Un passaggio che ha portato a un nuovo accordo editoriale, mantenendo però il coinvolgimento di Waveform Music. Oggi Federica lavora infatti in coedizione con Sony Music Publishing e Waveform Music, una collaborazione che le consente di confrontarsi con importanti realtà dell’industria discografica italiana.

Ed è proprio durante questa nuova fase professionale che è nata “Fatti così”, la canzone scelta da Giorgia per il suo nuovo lavoro.

“G+1” arriva a quasi un anno dalla pubblicazione di “G” e comprende nuovi brani e versioni dal vivo, accanto ai successi già presenti nell’album originale. Tra questi “La cura per me”, certificato doppio platino e capace di superare i 178 milioni di stream globali, e “Golpe”, che ha conquistato il primo posto nelle classifiche radiofoniche italiane.

Il nuovo progetto discografico raccoglie anche le emozioni vissute da Giorgia durante l’ultimo anno di concerti, nel rapporto diretto con il pubblico.

Per Federica Foscari, vedere il proprio nome tra gli autori di un brano interpretato da Giorgia rappresenta un risultato significativo e un nuovo punto di partenza per la sua carriera. Una storia che parte da Castelvetrano e arriva ai grandi protagonisti della musica italiana, dimostrando come talento, preparazione e incontri importanti possano trasformare una passione in un percorso professionale. Da oggi “Fatti così” porta anche la firma di una giovane castelvetranese nel repertorio di una delle più grandi interpreti della musica italiana.