Il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino, insieme alla segreteria e al gruppo dirigente, esprime le proprie congratulazioni per la rielezione a segretaria della Cisl Palermo Trapani di Federica Badami. “Alla segretaria Badami – afferma Macaddino – rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, confermando la disponibilità di questo sindacato a continuare le azioni sindacali unitarie, e intraprenderne di nuove, per tutelare e difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio trapanese”.

AUTORE. Redazione