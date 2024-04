Alla fine Fratelli d’Italia ha scelto di sostenere come candidato sindaco Giovanni Lentini nella tornata delle comunali dell’8 e 9 giugno a Castelvetrano. La decisione è stata presa in sede di coordinamento provinciale dei meloniani, con a capo il presidente provinciale del partito Maurizio Miceli: «la proposta progettuale del candidato sindaco Lentini è stata accolta all’unanimità», dicono dal coordinamento, «anche al fine di uniformare l’indirizzo politico amministrativo dell’intero centrodestra». A fianco a Lentini c’è Forza Italia ma ci sono anche quelli che fanno parte di Democrazia Cristiana ma senza simbolo di partito, solo quello di una lista civica. Ma ci sono anche i supporter dell’assessore regionale Mimmo Turano, nel Governo regionale in quota Lega.

«Una coalizione forte, con un candidato autorevole ed un progetto spendibile sono le condizioni necessarie per rilanciare la realtà castelvetranese, bistrattata per tanti noti motivi, e purtroppo segnata negativamente dalla fallimentare esperienza di governo grillina che bisogna archiviare», dicono dal coordinamento. I meloniani si dicono sicuri del contributo valoriale e politico del partito, e forti dei raccordi istituzionali. «I nostri candidati e il nostro vessillo, così come condiviso dal circolo territoriale e dai dirigenti delegati, potranno risultare determinanti affinché questo ambizioso progetto politico possa raggiungere la vittoria elettorale», hanno concluso dal coordinamento.

AUTORE. Redazione