Alla fine è passata la linea che il circolo territoriale FdI di Castelvetrano aveva indicato. E, cioè, che il candidato sindaco da sostenere era l’avvocato Giovanni Lentini. Così il direttivo provinciale FdI ha scelto di mettere il simbolo del partito nella coalizione che sostiene il legale. Era quello che volevano il presidente del circolo locale FdI a Castelvetrano Davide Brillo e suo padre Ennio che già, quando Lentini presentò la candidatura, erano presenti, seppur il partito ancora non aveva deciso che fare. Ora da Brillo arriva il plauso all’intero direttivo provinciale: «Lentini è un candidato sindaco dalle indiscusse competenze, capace di fornire alla città l’impulso necessario per poter ripartire», dice Davide Brillo. Che ringrazia, altresì, «tutti coloro che, ai vari livelli del partito, si sono adoperati per la condivisione della linea politica espressa dal territorio, dando dimostrazione con i fatti della sinergia tra tutte le componenti».