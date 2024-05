Diversamente abile e sportivo: una testimonianza di forza e tenacia quella di Fausto Firreri, 54 anni, di Campobello di Mazara che, qualche mese addietro, è stato protagonista di un ennesimo record: una traversata in apnea sotto il lago ghiacciato di Lod. La sua testimonianza di vita l’hanno raccolta gli studenti della 2B della scuola media “Gesualdo Nosengo” di Petrosino per partecipare al concorso giornalistico “Sky Up the edit”. Fausto Firreri ha incontrato gli alunni che, a sua volta, lo hanno intervistato davanti la telecamera, ponendo a lui delle domande. Ne è uscito fuori un servizio giornalistico con stile e tempi televisivi rispettati. Gli studenti di Petrosino hanno così vinto il primo posto a livello nazionale e, qualche giorno addietro, due insegnanti sono andati a ritirare il Premio al museo nazionale delle scienze a Milano. «La testimonianza di Fausto rappresenta un bellissimo inno alla vita che adesso potrà raggiungere tutti coloro che visioneranno il servizio», hanno detto le insegnanti.

