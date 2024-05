Le squadre che si sono qualificate per la semifinale del concorso “Miglior Lettore”, provenienti da tutta Italia, sono in trepidante attesa. Con l’evento ormai alle porte, l’emozione è palpabile tra gli studenti e i loro insegnanti. Dopo settimane di preparazione, analisi di testi e confronti sui libri preferiti, è giunto il momento per le squadre di dimostrare il loro valore. Il Concorso “Miglior Lettore” è un’iniziativa che promuove la lettura tra i giovani, incoraggiandoli a esplorare una varietà di generi letterari e a sviluppare le proprie capacità di analisi e discussione. Durante le fasi preliminari, le squadre hanno affrontato diverse sfide, dimostrando conoscenza, creatività e lavoro di squadra.

Ciascuna di queste ha dato prova di un profondo interesse per la lettura e ha impressionato la Commissione valutatrice con i propri lavori. Ora, con le semifinali in arrivo, le squadre si stanno preparando per le ultime sfide che decideranno chi passerà alla finale e avrà la possibilità di vincere il titolo di “Miglior Lettore”.

L’evento delle semifinali, fissato per il 16 maggio prossimo, alle ore 14.30 presso la sede centrale dell’I.C. Capuana Pardo di Castelvetrano, promette di essere ricco di emozioni, con le squadre che si sfideranno in diverse prove basate sulla lettura e sulla comprensione dei testi.

L’attesa è grande, e le squadre qualificate stanno lavorando sodo per affinare le proprie abilità e prepararsi a dare il meglio. Non resta che attendere il giorno della semifinale per scoprire quali squadre conquisteranno i giudici e si guadagneranno un posto nella finale del Concorso “Miglior Lettore” XXVI edizione, che si disputerà il 17 maggio alle ore 8.30 all’Istituto “Gennaro Pardo”. Sempre in giornata, alle 16:30, si terrà la cerimonia di premiazione al Teatro Selinus di Castelvetrano con la partecipazione di alunni, docenti e figure di spicco del panorama castelvetranese.

Una cosa è certa: la passione per i libri e la lettura è più viva che mai.

AUTORE. Redazione