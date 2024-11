Dal Gelsomini Film Festival 2024 una grande opportunità di crescita professionale: la masterclass di recitazione “Il mestiere dell’attore” con Fabrizio Ferracane, protagonista della scena teatrale e cinematografica italiana. Due giorni, il 13 e 14 dicembre, nelle sale del Castello Carafa a Roccella Jonica, per perfezionarsi nell’arte interpretativa e vivere un’esperienza di alto profilo formativo con un attore di rara intensità scenica.

Fabrizio Ferracane, che ha lavorato in film come “Malena” di Giuseppe Tornatore, “Anime nere” di Francesco Munzi e “Il Traditore” di Marco Bellocchio, in serie televisive come “Il commissario Montalbano”, “Squadra antimafia” e “The Bad Guy”, più volte candidato ai David di Donatello e premiato ai Nastri d’Argento, nel 2019, come miglior attore non protagonista per “Il Traditore”, condividerà con i partecipanti alla masterclass la sua esperienza e passione per la recitazione, portandoli a esplorare e conoscere il mestiere dell’attore in modo profondo e autentico. (Per accedere alla masterclass i posti sono limitati, info al 349 5703535)

E per vederlo in scena, il 12 dicembre, alle 22.00, al Cinema Nuovo, nella tappa del Gelsomini Film Festival a Siderno, Ferracane sarà “Bastianazzo”. Nella formula ideata da Michele Santeramo per il ciclo di drammaturgie “Fantasmi”, il personaggio dei Malavoglia di Giovanni Verga esce dall’ombra per svelare sé stesso, creando una relazione intima e diretta con gli spettatori. Un’opera che promette di essere un’esperienza teatrale coinvolgente e di grande impatto emotivo.

Gelsomini Film Festival – Profumo di cinema, quest’anno alla terza edizione, è promosso e organizzato dalla Scuola Cinematografica della Calabria, con la direzione artistica di Lele Nucera, si snoderà tra Locri (11 dicembre) Siderno (12 dicembre) e Roccella Jonica (13-14-15 dicembre) per le tre serate conclusive al Castello Carafa. Il Festival gode del patrocinio delle amministrazioni comunali delle città interessate, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Partner dell’evento Gal Terre Locridee, Cooperativa sociale Pathos, “Cinema e immagini per la scuola”, “Dal mito al meta”; a supporto, inoltre, un’importante partnership tecnica.

