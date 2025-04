Fabrizio Ferracane, attore tra i più intensi e apprezzati del panorama cinematografico e teatrale italiano, è stato nominato nuovo direttore artistico della Scuola Cinematografica della Calabria. Una scelta che conferma la volontà della Scuola di puntare su una formazione autentica, concreta, profondamente legata alla realtà del mestiere attoriale. Ferracane porta con sé un bagaglio prezioso di esperienze vissute sui palchi, a teatro, e sui set cinematografici, ma anche una visione chiara e appassionata del ruolo dell’attore oggi.

Il suo ingresso come direttore artistico rappresenta un segnale forte per tutti i giovani che scelgono di intraprendere un percorso formativo in ambito cinematografico: non solo tecnica, ma anche etica del lavoro, cultura della fatica e soprattutto curiosità. La stessa che Fabrizio in una video intervista rilasciata a seguito della nomina ricevuta definisce come vero e proprio motore del lavoro dell’attore ed elemento guida che spinge i giovani a intraprendere questo percorso.

«Questi luoghi come il Sud o le periferie hanno una valenza enorme. Qui, ancor più che nei grandi centri come Roma, Milano o Napoli, è possibile portare davvero la bellezza, l’arte, la cultura» – commenta Fabrizio. «Proprio qui, in luoghi come questi, i ragazzi e le ragazze possono drizzare le proprie antenne. La curiosità della vita è ciò che ti porta a voler fare l’attore».

Ferracane guiderà il percorso didattico della Scuola, collaborando con docenti, attori, registi e professionisti del settore, con l’obiettivo di formare nuove generazioni di interpreti capaci di affrontare il lavoro sul set con serietà, consapevolezza e passione. Una guida importante, insomma, per chi vuole fare sul serio. E per chi crede ancora nel potere trasformativo del cinema.

AUTORE. Giacomo Moceri