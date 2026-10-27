La Pro Loco Selinunte vuole difendere l’ex aeroporto militare di Castelvetrano, chiedendone la valorizzazione e non trasformandolo nel mega impianto fotovoltaico per il quale è stato acquistato. Il presidente Enzo Filardo ha trasmesso due note agli enti competenti per evidenziare il riconoscimento dell’interesse culturale dell’area (ai sensi del D.L. 42/2004 e della Legge regionale siciliana n. 12/2018), insieme alla verifica delle criticità naturalistiche del progetto fotovoltaico. Per la Pro Loco l’ex aeroporto (n.511, così era identificato durante i Conflitti mondiali) con tutta la sua storia deve essere valorizzato, seppur non è sottoposto a uno specifico vincolo di tutela. «Gli organi competenti, che sono quelli che dovranno autorizzare il progetto del fotovoltaico, devono esaminare gli elementi storici, documentali e i materiali relativi all’ex aeroporto, affinché ne proteggano e valorizzano il suo interesse culturale», spiega Filardo.