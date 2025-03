La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, ha ufficialmente diffuso l’avviso pubblico per l’assegnazione di stand espositivi nell’ambito dell’evento “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. La Città di Castelvetrano è stata infatti selezionata tra le 20 città siciliane che ospiteranno questo prestigioso evento internazionale nelle giornate del 16-17-18 maggio 2025.

L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze enogastronomiche siciliane e a fornire un’importante piattaforma per la promozione e degustazione di prodotti tipici a forte contenuto territoriale. L’Assessorato regionale intende coinvolgere aziende, produttori, associazioni e consorzi operanti nel settore enogastronomico, che siano interessati a partecipare all’evento tramite l’assegnazione di uno stand espositivo.

Il riconoscimento internazionale della Sicilia come “Regione Europea della Gastronomia 2025”, conferito dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), offre un’opportunità unica per mostrare al mondo le straordinarie tradizioni agro-alimentari e culinarie della nostra isola. Saranno organizzati eventi in tutto il territorio siciliano per garantire una presenza qualificata delle produzioni di eccellenza, con particolare attenzione a quelle biologiche, DOP/IGP, e tradizionali.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse:

• Imprese agricole o agroalimentari regolarmente iscritte alla CCIAA.

• Associazioni e consorzi di produttori.

• Enti del Terzo Settore attivi nella promozione del territorio.

• Cooperative e organizzazioni di categoria.

I soggetti interessati devono avere sede legale o operativa in Sicilia e promuovere esclusivamente prodotti di origine locale e tipica. Per partecipare, è necessario inviare la seguente documentazione:

• Domanda di partecipazione (All. A);

• Copia del documento di identità del legale rappresentante;

• Documentazione attestante i requisiti (visura camerale, eventuali certificazioni DOP/IGP/BIO).

Le domande possono essere presentate per un massimo di tre località. In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili, si procederà a una selezione basata su criteri di coerenza dei prodotti con la finalità dell’evento, rappresentatività territoriale, innovazione e sostenibilità delle produzioni, e presenza di certificazioni di qualità.

Agli operatori selezionati verrà assegnato uno stand preallestito (dimensioni indicative: 3×3 m), dotato di copertura, presa elettrica e illuminazione. La partecipazione all’evento è gratuita.

Le aziende interessate devono inviare la loro adesione esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, utilizzando l’apposito modello allegato, entro e non oltre il 05 aprile 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio 14 IPA Siracusa all’indirizzo e-mail: usasiracusa@regione.sicilia.it o telefonare al Dirigente Dott. Francesco Azzaro al numero 0931-785416.

SCARICA la manifestazione interesse per stand

SCARICA la scheda di adesione stand

AUTORE. Redazione