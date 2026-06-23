Il Tribunale di Marsala ha assolto con formula piena Giuseppe Scozzari, ex legale rappresentante della cooperativa “Insieme” (fallita nel 2019), e Valentina Corallo, legale rappresentante della cooperativa “I Locandieri”, per i reati tributari di evasione fiscale e false fatturazioni. La Procura aveva chiesto un anno e nove mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati. I due imputati erano difesi dagli avvocati Tancredi Bongiorno e Antonio Palmeri. La sentenza segue la condanna per bancarotta fraudolenta di pochi giorni fa con la quale il Tribunale collegiale di Marsala ha condannato, oltre Scozzari e Corallo, anche Giusone Giusi e Accardo Vito, anch’essi assistiti dagli stessi legali. Il percorso giudiziario, da Gorizia (assoluzione per associazione a delinquere) ai procedimenti di peculato e truffa a Marsala (assoluzioni), culmina qui. Ora si attendono le motivazioni.