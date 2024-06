Nicolò Barella c’è! È la buona notizia di queste ultime ore, a pochi giorni dalla prima gara ufficiale che gli azzurri disputeranno a Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter ha saltato la partita amichevole contro la Bosnia Erzegovina, ma le ultime notizie sul suo stato fisico fanno ben sperare per una sua presenza addirittura dal primo minuto nell’esordio contro l’Albania. Gli accertamenti di controllo hanno dato esiti positivi, scongiurando problematiche serie al retto femorale destro, tranquillizzando l’ambiente. Il suo rientro nel gruppo è previsto a brevissimo.

La situazione è stata comunque sempre sotto controllo. Spalletti ha mantenuto la fiducia in Barella, includendolo tra i 26 convocati, supportato dalle rassicurazioni dello staff medico dell’Inter e della Nazionale. Il 27enne sardo è un leader sia dal punto di vista tecnico che della personalità, sia all’Inter che in Nazionale, con cui ha vinto l’Europeo nel 2021 e accumulato 53 presenze e 9 reti.

Non a caso è anche il giocatore più prolifico dell’attuale gruppo azzurro. Questo è un altro motivo per cui Spalletti e la Nazionale lo considerano indispensabile. Non avrà però la maglia numero dieci, la più ambita ma anche la più temuta… Barella ha mantenuto la numero 18 dell’Europeo vinto. La 10 sarà invece sulle spalle di Lorenzo Pellegrini, che per Spalletti «è di quella pasta lì, salta l’uomo nello stretto, ha la tecnica per fornire assist con precisione, calcia le punizioni, i rigori. È il nostro numero 10!»

Ecco la numerazione completa degli azzurri in Germania: 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Buongiorno, 5 Calafiori, 6 Gatti, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 9 Scamacca, 10 Pellegrini, 11 Raspadori, 12 Vicario, 13 Darmian, 14 Chiesa, 15 Bellanova, 16 Cristante, 17 Mancini, 18 Barella, 19 Retegui, 20 Zaccagni, 21 Fagioli, 22 El Shaarawy, 23 Bastoni, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 26 Meret.

AUTORE. Claudia Bianco