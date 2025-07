La stagione estiva è già iniziata e spiagge e mare sotto costa iniziano a riempirsi di bagnanti e diportisti. Come ogni anno anche la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo intensifica i controlli proprio nel periodo estivo per garantire la sicurezza di tutti. Così ha preso il via l’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, finalizzata a garantire la corretta fruizione del mare e uno svolgimento in sicurezza delle attività ludiche e ricreative a esso collegate. L’operazione che si protrarrà per l’intera stagione estiva riguarda sia i controlli a terra che in mare con l’ausilio delle unità navali della Guardia Costiera. A supervisionare è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. I servizi predisposti vedranno impiegati pattuglie a terra e a mare (con 3 mezzi navali) e si concluderà il 21 settembre.

La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è sempre attivo, su tutto il territorio nazionale, il “Numero blu 1530”, un servizio gratuito per il cittadino, grazie al quale è possibile comunicare con il Comando della Capitaneria più prossimo alla località da cui viene effettuata la chiamata di emergenza, anche se questa avviene da telefonia mobile.

