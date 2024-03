Quarantasette studenti dell’indirizzo di accoglienza turistica dell’Istituto “Virgilio Titone” di Castelvetrano, accompagnati dai docenti Calia – Romeo – Signorile e Ocello, hanno avuto modo di vivere, nelle giornate dal 16 al 18 Marzo, un’esperienza formativa di orientamento tra arte e cultura, sport e benessere, bellezze ambientali e naturali dal titolo “Luoghi, cibo e narrazioni: nuove pratiche di valorizzazione per lo sviluppo sostenibile del territorio” organizzato da UniSalento presso il Circolo Velico Lucano di Policoro in Basilicata. La Dirigente Rosanna Conciauro riporta le emozioni che gli allievi hanno avuto modo di provare: “Un tumulto di emozioni tra mare e terra, l’odore del mare, dell’aria fresca che ti arriva tramite l’ondata del vento che scompiglia tutti i capelli, respirare ossigeno puro; abbiamo affrontato paure, qualcuno di noi ha trovato la propria vocazione o, perché no, una futura passione. Passeggiare attraverso i boschi e sentire tra le mani e sotto ai piedi la natura sono emozioni che ti restano; i paesaggi al tramonto che ti lasciano lì ferma ad osservare la bellezza che ci offre il territorio. sono esperienze uniche che ti fanno sentire viva e noi ci siamo sentiti proprio così, vivi più che mai”.

Un viaggio ricco di esperienze in cui la scuola si trasferisce al di fuori delle aule scolastiche a diretto contatto con l’ambiente e la natura.

