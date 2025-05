Energia Italia srl – Società Benefit è stata acquisita al 100% dal Gruppo Marigliano, grande distributore di materiale elettrico con sede in Campania. L’operazione di integrazione nel Gruppo avrà effetto retroattivo al 1° Gennaio 2025. L’acquisizione della nota azienda belicina leader da 20 anni nel settore delle energie rinnovabili è stata comunicata oggi dalla famiglia Marigliano che ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione del 100% delle quote della Energia Italia Srl.

L’obiettivo, altamente strategico, è quello di voler rafforzare l’approccio del Gruppo, in modo più strutturato e con chiare ambizioni di leadership, al mercato delle Rinnovabili. La consolidata esperienza dei soci fondatori di Energia Italia, Battista Quinci e Giuseppe Maltese e dell’intero capitale umano della Energia Italia, saranno la solida base per un piano di sviluppo nazionale ed internazione.

A parte il cambio di governance, così come da filosofia del Gruppo Marigliano, Energia Italia manterrà la sua intera struttura e la consueta autonomia commerciale. “Ci onora come il Gruppo Marigliano con circa 3.000 collaboratori, 1,4 miliardi di fatturato e leader nella distribuzione nazionale del materiale elettrico e termoidraulico, abbia riconosciuto nel capitale umano e nella struttura organizzativa di Energia Italia un potenziale da utilizzare a supporto della crescita delle 13 società del Gruppo distribuite in Italia con oltre 127 filiali” queste le parole di Battista Quinci, presidente di Energia Italia.

