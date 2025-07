L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, persistendo lo stato di emergenza idrica nel territorio, si rende necessario prorogare la turnazione nell’erogazione dell’acqua a giorni alterni per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Si rammenta che l’erogazione avverrà secondo le seguenti modalità: Zona A (Centro): normalmente approvvigionata tutti i giorni, con erogazione al mattino dalle ore 7:00 alle ore 10:00 circa. Zona B (Periferia): normalmente approvvigionata tutti i giorni, con erogazione al pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 circa.

A partire dal 1° agosto, i nuovi turni si rappresentano come di seguito specificato, e l’erogazione dell’acqua avverrà esclusivamente al mattino dalle ore 7:00 alle ore 10:00 circa:

Zona A: 01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 agosto

Zona B: 02 – 04 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 agosto

Si precisa che sono escluse dalle nuove modalità di turnazione le seguenti zone/vie: via Tagliata, via Gentile, Lottizzazioni Saperito, Cerasa e Ingrassiotta, via Trapani, via Quartararo, tutta la zona Nord della città, via Campobello, via Sapegno, l’area artigianale e vie limitrofe. La V Direzione continuerà a monitorare costantemente la rete idrica al fine di informare i cittadini utenti di eventuali nuove variazioni.

