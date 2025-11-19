A causa di un’ulteriore diminuzione del 25% della fornitura da parte della società Siciliacque S.p.A., imposta dalla Cabina di Regia per l’emergenza idrica del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, risulta sempre più difficoltosa la gestione del sistema acquedottistico a servizio del Comune di Castelvetrano.
Nell’invitare tutta la comunità ad un uso parsimonioso e responsabile dell’acqua, il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che, per la limitata disponibilità del prezioso liquido nelle vasche di distribuzione, si rende necessario rimodulare i turni di erogazione idrica nell’abitato di Castelvetrano.
I turni di manovra saranno pianificati come di seguito, a partire da domani 20/11/2025:
• Giovedì 20.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Venerdì 21.11.2025 – apertura rete centro – zona A dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Sabato 22.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Domenica 23.11.2025 – apertura rete centro – zona A dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Lunedì 24.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Martedì 25.11.2025 – apertura rete centro – zona A dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Mercoledì 26.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Giovedì 27.11.2025 – apertura rete centro – zona A dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Venerdì 28.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Sabato 29.11.2025 – apertura rete centro – zona A dalle ore 7:00 alle ore 10:30
• Domenica 30.11.2025 – apertura rete periferia – zona B dalle ore 7:00 alle ore 10:30
La zona A comprende il centro storico, dove l’erogazione avviene solitamente nelle ore mattutine;
La zona B comprende la periferia, dove l’erogazione avviene solitamente nelle ore pomeridiane;
Le zone di via Tagliata, viale Roma e via Campobello, non soggette a turnazione, non subiranno alcun disservizio e manterranno la regolare erogazione.
AUTORE. Redazione