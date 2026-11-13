Un nuovo pozzo in località ex Filpi sul territorio di Castelvetrano per affrontare le criticità nell’erogazione dell’acqua che si riscontrano a Triscina. È quello a cui ha pensato l’Amministrazione comunale di Castelvetrano che ha già presentato un progetto al vaglio della Cabina di regia regionale. Al primo incontro a Palermo erano presenti l’assessore Davide Brillo e l’architetto Vincenzo Caimi, presente anche il presidente dell’Ati idrico Francesco Gruppuso. Il progetto complessivo riguarda la realizzazione del pozzo ma anche la posa della condotta lunga 4 chilometri, un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro. In questa prima fase sono stati autorizzati circa 70 mila euro per avviare le indagini e le ricerche idriche necessarie a verificare l’effettiva disponibilità della risorsa. L’eventuale finanziamento dell’intera opera sarà subordinato all’esito positivo di queste verifiche. Brillo e Caimi hanno già avviato un confronto con Genio Civile, con l’obiettivo di concordare anticipatamente le procedure tecniche e amministrative da attuare nelle successive fasi.