Un appello urgente per tutelare la salute di chi lavora all’esterno, considerato l’aumento delle temperature e in concomitanza con importanti manifestazioni pubbliche, a partire dalla cronoscalata automobilistica “Monte Erice”, è stato lanciato dalla Fp Cgil di Trapani, che ha inviato una nota ufficiale al prefetto, al questore, ai comandi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, ai sindaci del territorio e al Libero Consorzio Comunale. “Proseguono – dice Andrea Genna, segretario provinciale della Fp Cgil di Trapani – le giornate con temperature da bollino rosso e non possiamo permettere che la salute di chi lavora venga messa a rischio. Pensiamo soprattutto al personale impegnato nei servizi esterni e a chi garantisce la sicurezza e l’ordine pubblico durante i grandi eventi del nostro territorio”.

Nella lettera inviata alle istituzioni, il sindacato chiede la predisposizione immediata di misure preventive concrete. Tra queste, la rimodulazione o limitazione dei turni nelle ore centrali della giornata, dove l’esposizione al calore diventa più pericolosa, evitando il rischio di malori. “Servono interventi organizzativi pratici e immediati – dice il segretario Genna – la tutela della salute dei lavoratori non è un dettaglio, ma la premessa indispensabile per garantire servizi efficienti ed eventi sicuri a beneficio di tutta la collettività”.